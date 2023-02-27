الاتحاد الأكثر حضورًا بـ300 ألف مشجع

يواصل جمهور نادي الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

جمهور الاتحاد في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 18 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ30 ألف و522 مشجعًا من 9 مباريات على ملعبه.

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ162 ألفًا و144 مشجعًا، ثم العدالة يـ103 ألف و10 مشجعين، يليه الفتح بـ96 ألفًا و42 مشجعًا، ثم الرائد بـ76 ألفًا و218 مشجعًا، يليه الطائي بـ76 ألفًا و162 مشجعًا، ثم الهلال بـ62 ألفًا و97 مشجعًا.

ويحتل التعاون المركز الثامن بـ53 ألفًا و105 مشجعًا، ثم الشباب بـ50 ألفًا و345 مشجعًا، يليه الاتفاق بـ48 ألفًا و726 مشجعًا، والخليج بـ466 ألفًا و21 مشجعًا، الوحدة 42 ألفًا و698 مشجعًا، أبها 37 ألفًا و698 مشجعًا، ضمك بـ36 ألفًا و525 مشجعًا، الباطن بـ31 ألفًا و381 مشجعًا، والفيحاء بـ22 ألفًا و97 مشجعًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط.