الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

يتمسك مسؤولو الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاقد مع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة السيليساو نهاية الموسم.

أنشيلوتي هدف الاتحاد البرازيلي

وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، ليرتبط اسم السيليساو بأكثر من مدرب، ومن أبرزهم أنشيلوتي والفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت شبكة Relevo الإسبانية: “الاتحاد البرازيلي، نفى أن أنشيلوتي سيتولى مهمة تدريب المنتخب في منتصف الموسم، لكنه لم يتخل عن الأمل في التعاقد معه في الصيف”.

وأضافت: “الاتحاد البرازيلي ليس مستعدًا للتخلي عن المدرب الإيطالي، ولذلك قام بتعيين رامون مينيزيس مدربًا مؤقتًا، لأنه من غير المرجح أن يرحل كارلو عن الريال قبل نهاية الموسم الحالي”.

الرحيل عن ريال مدريد

وأكدت تقارير صحافية إسبانية خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في رحيل مدربه الإيطالي، ولكن الأمر ليس واضحًا إذا كان بنهاية هذا الموسم أو بنهاية عقده الموسم المقبل.