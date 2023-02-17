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لقيادة المنتخب نهاية الموسم

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
المواطن - فريق التحرير

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يتمسك مسؤولو الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاقد مع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة السيليساو نهاية الموسم.

أنشيلوتي هدف الاتحاد البرازيلي

وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، ليرتبط اسم السيليساو بأكثر من مدرب، ومن أبرزهم أنشيلوتي والفرنسي زين الدين زيدان.

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أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @fifaworldcup_ar

وذكرت شبكة Relevo الإسبانية: “الاتحاد البرازيلي، نفى أن أنشيلوتي سيتولى مهمة تدريب المنتخب في منتصف الموسم، لكنه لم يتخل عن الأمل في التعاقد معه في الصيف”.

وأضافت: “الاتحاد البرازيلي ليس مستعدًا للتخلي عن المدرب الإيطالي، ولذلك قام بتعيين رامون مينيزيس مدربًا مؤقتًا، لأنه من غير المرجح أن يرحل كارلو عن الريال قبل نهاية الموسم الحالي”.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadriden

الرحيل عن ريال مدريد

وأكدت تقارير صحافية إسبانية خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في رحيل مدربه الإيطالي، ولكن الأمر ليس واضحًا إذا كان بنهاية هذا الموسم أو بنهاية عقده الموسم المقبل.

أنشيلوتي
المدرب الإيطالي – المصدر @realmadrid

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