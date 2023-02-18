الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم

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وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى قطر مساء اليوم، وذلك استعدادًا للمشاركة في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا التي تبدأ بداية من غد الأحد، حيث تستضيف الدوحة الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ16 إلى دور نصف النهائي.
وصيف العالم .. مرحبًا بكم في الدوحة👋#دوري_ابطال_اسيا2022 pic.twitter.com/bHsl1qsa7rقد يهمّك أيضاً
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 18, 2023
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم عبر “تويتر” صور وصول بعثة أزرق الرياض قائلًا عنها: ” هلا بوصيف العالم في قطر”، وذلك بعد تتويج الأزرق بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب.
وكان أزرق الرياض أعلن أمس الجمعة عن قائمته المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث جاءت القائمة مكونة من “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد العويس، أحمد آل جبيع، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو”.
وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.