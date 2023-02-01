الاتحاد مهدد بفقدان أحمد حجازي والعبود أمام العدالة

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهدد بفقدان الثنائي “المصري أحمد حجازي” و”عبدالرحمن العبود” في مباراة العدالة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والطائي

ويستعد العميد لمواجهة الطائي مساء السبت المقبل في الجولة الـ15 في دوري روشن.

وذكر الإعلامي الرياضي منار شاهين المقرب من العميد عبر حسابه في “تويتر” أن الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو مهدد بفقدان حجازي والعبود في مباراة العدالة بالجولة الـ16، في حال تلقى الثنائي بطاقة صفراء في مباراة الطائي.

وسيواجه العميد، فريق العدالة يوم 10 فبراير الجاري في الجولة الـ16 من دوري المحترفين.