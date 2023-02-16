Icon

البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني Icon فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة Icon متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية Icon إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير Icon رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن Icon وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف Icon اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال Icon تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراته ضد الاتفاق

الاتحاد يتألق دفاعيًا بدوري روشن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
الاتحاد يتألق دفاعيًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مستوى دفاعيًا مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

زوجة زعيم كوريا الشمالية ترتدي قلادة صاروخ باليستي

Img

قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية !

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

الاتحاد يتألق دفاعيًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق أمام الاتفاق اليوم.

وفي آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على ملعبه أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، والعدالة بخمسة أهداف نظيفة، كما تغلب على الطائي في أرضه بهدف دون رد.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات للاتفاق، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

الاتفاق والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم