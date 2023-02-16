الاتحاد يتألق دفاعيًا بدوري روشن

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مستوى دفاعيًا مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق أمام الاتفاق اليوم.
وفي آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على ملعبه أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، والعدالة بخمسة أهداف نظيفة، كما تغلب على الطائي في أرضه بهدف دون رد.
وسبق أن لعب الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات للاتفاق، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.