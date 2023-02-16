الاتحاد يتفوق على الاتفاق بهدف في الشوط الأول

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أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د19' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق هيلدر كوستاقد يهمّك أيضاً
الاتفاق 0 × 1 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/iPo941MHXx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023
ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون مقابل.