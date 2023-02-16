الاتحاد يتفوق على الاتفاق بهدف في الشوط الأول

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون مقابل.