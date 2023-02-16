الاتحاد يتفوق على الاتفاق

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.
وسبق أن لعب الاتفاق ضد الاتحاد 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.
وتجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الخسارة في 3 من آخر 5 مباريات له ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث نجح في الفوز مرتين وتعادل مرة، ما يحفز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم.
ويسعى العميد لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه.