الاتحاد يتفوق على العدالة بثنائية في الشوط الأول

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أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة العدالة في الجولة الـ16 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتقدم العميد بثنائية دون رد.
د37' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق حمداللهقد يهمّك أيضاً
الاتحاد 2 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/apRnCWDksU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
وافتتح العميد التسجيل عبر نجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ17 من ضربة خلفية مزدوجة نفذها بإتقان شديد.
ثم أضاف النجم المغربي حمدالله الهدف الثاني للعميد بالدقيقة السابعة والثلاثين، بعد اختراق مميز لدفاعات نادي العدالة.
مُذهل يا روما⚽️🔥#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/4MCOb5yk0V
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023