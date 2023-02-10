الاتحاد يتفوق على العدالة بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة العدالة في الجولة الـ16 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتقدم العميد بثنائية دون رد.

وافتتح العميد التسجيل عبر نجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ17 من ضربة خلفية مزدوجة نفذها بإتقان شديد.

ثم أضاف النجم المغربي حمدالله الهدف الثاني للعميد بالدقيقة السابعة والثلاثين، بعد اختراق مميز لدفاعات نادي العدالة.