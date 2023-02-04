الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن بعد الفوز على الطائي

تقاسم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ناديي النصر والشباب، وذلك بعد فوز ثمين على نادي الطائي عصر اليوم بهدف دون رد في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

الاتحاد والطائي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز هدف الفوز الثمين للعميد بالدقيقة الـ95.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 34 نقطة في الصدارة مع النصر والشباب، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتُقام حاليًا مباراة الفيحاء والوحدة، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين.

نتائج مباريات الخميس والجمعة

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أول أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

وفي مباراتي أمس، تعادل النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن نادي الاتحاد كان جدد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين، أول أمس قبل مواجهة نادي الطائي.