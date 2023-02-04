Icon

الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف Icon الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل Icon كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة Icon مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة Icon تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية Icon حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني Icon أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها Icon ضبط مواطن صدم جهاز رصد آلي عمدًا بأحد المسارحة Icon الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض Icon التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ15

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن بعد الفوز على الطائي

2023-02-04 الساعة 6:23
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن بعد الفوز على الطائي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تقاسم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ناديي النصر والشباب، وذلك بعد فوز ثمين على نادي الطائي عصر اليوم بهدف دون رد في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

الاتحاد والطائي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز هدف الفوز الثمين للعميد بالدقيقة الـ95.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 34 نقطة في الصدارة مع النصر والشباب، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتُقام حاليًا مباراة الفيحاء والوحدة، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين.

الاتحاد والطائي - دوري روشن

نتائج مباريات الخميس والجمعة

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أول أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

وفي مباراتي أمس، تعادل النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن نادي الاتحاد كان جدد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين، أول أمس قبل مواجهة نادي الطائي.

الاتحاد والطائي - دوري روشن

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم