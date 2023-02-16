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الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق
المواطن - محمد سمعه

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ارتقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

الاتحاد ضد الاتفاق

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ60 بعد انفراده بحارس مرمى الاتفاق.

ثم بالدقيقة الـ67 سجل هارون كمارا ثالث أهداف العميد بعد تمريرة متقنة من اللاعب هارون كمارا.

هيلدر كوستا - الاتحاد والاتفاق

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 40 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.

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