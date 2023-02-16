أخذت الرقم السري من خالها واستولت على 250 مليون ريال! الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس 90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا
ارتقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.
د67' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق هارون كماراقد يهمّك أيضاً
الاتفاق 0 × 3 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Dr98DsTEYE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023
ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.
د59' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو
الاتفاق 0 × 2 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/8Zja3PhMlr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ60 بعد انفراده بحارس مرمى الاتفاق.
ثم بالدقيقة الـ67 سجل هارون كمارا ثالث أهداف العميد بعد تمريرة متقنة من اللاعب هارون كمارا.
وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 40 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.
د19' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق هيلدر كوستا
الاتفاق 0 × 1 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/iPo941MHXx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023