الاتحاد يرتقي لـ صدارة دوري روشن بثلاثية في الاتفاق

ارتقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

الاتحاد ضد الاتفاق

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأنجولي هيلدر كوستا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول.

د59' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو الاتفاق 0 × 2 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/8Zja3PhMlr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ60 بعد انفراده بحارس مرمى الاتفاق.

ثم بالدقيقة الـ67 سجل هارون كمارا ثالث أهداف العميد بعد تمريرة متقنة من اللاعب هارون كمارا.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 40 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.