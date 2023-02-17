الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يتألق مع نونو سانتو

وتعاقد نادي الاتحاد مع نونو سانتو في الميركاتو الصيفي الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، ليخطف العميد الأنظار معه، حيث يتصدر دوري روشن السعودي بشكل مؤقت برصيد 40 نقطة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 20 مباراة في جميع البطولات مع نونو سانتو، بواقع 17 لقاء في دوري روشن السعودي، مواجهتين في كأس السوبر السعودي، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 15 مرة، بينهم مرة بركلات الترجيح، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرة واحدة، وتمكن من تسجيل 37 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 12 مرة.

واتسم أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالصلابة الدفاعية مع سانتو، حيث إنه لم يستقبل أكثر من هدف في أي مباراة، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا في دوري روشن السعودي بعد مرور 17 جولة.

التتويج بكأس السوبر السعودي

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العودة إلى منصات التتويج مع نونو سانتو، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر في نصف النهائي، والفيحاء في المباراة النهائية.