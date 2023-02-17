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ضمن منافسات الموسم الحالي

الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يتألق مع نونو سانتو

وتعاقد نادي الاتحاد مع نونو سانتو في الميركاتو الصيفي الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، ليخطف العميد الأنظار معه، حيث يتصدر دوري روشن السعودي بشكل مؤقت برصيد 40 نقطة.

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وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 20 مباراة في جميع البطولات مع نونو سانتو، بواقع 17 لقاء في دوري روشن السعودي، مواجهتين في كأس السوبر السعودي، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 15 مرة، بينهم مرة بركلات الترجيح، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مرة واحدة، وتمكن من تسجيل 37 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 12 مرة.

واتسم أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالصلابة الدفاعية مع سانتو، حيث إنه لم يستقبل أكثر من هدف في أي مباراة، ويتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا في دوري روشن السعودي بعد مرور 17 جولة.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

التتويج بكأس السوبر السعودي

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العودة إلى منصات التتويج مع نونو سانتو، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر في نصف النهائي، والفيحاء في المباراة النهائية.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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