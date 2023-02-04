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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يسعى لرد الاعتبار ضد الطائي

2023-02-04 الساعة 12:35
الاتحاد يسعى لرد الاعتبار ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي اليوم.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل العميد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم بحثًا عن رد الاعتبار من الموسم الماضي، عندما خسر ضد الطائي على الملعب ذاته قبل نهاية دوري المحترفين بجولتين، ما حرمه من التتويج بالبطولة لصالح الهلال.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، حيث نجح العميد في الفوز ذهابًا بجدة في الموسم الرياضي الماضي بهدف دون رد، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها إيابًا.

الطائي ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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