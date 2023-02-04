الاتحاد يسعى لرد الاعتبار ضد الطائي

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يطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل العميد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم بحثًا عن رد الاعتبار من الموسم الماضي، عندما خسر ضد الطائي على الملعب ذاته قبل نهاية دوري المحترفين بجولتين، ما حرمه من التتويج بالبطولة لصالح الهلال.
وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، حيث نجح العميد في الفوز ذهابًا بجدة في الموسم الرياضي الماضي بهدف دون رد، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها إيابًا.