الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الرائد

يطمح الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة سلسلة انتصاراته ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرائد.

مواجهة قوية غدًا

ويلعب الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:30 مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

الاتحاد يستهدف الفوز

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق العميد، وتحقيق الفوز ضد الرائد غدًا، من أجل الاستمرار في ملاحقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخدمات مدافعه المصري أحمد حجازي لتراكم البطاقات، ومهند الشنقيطي، الذي تعرض لقطع في وتر العضلة الضامة؛ وسيسافر إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية.

ومن المتوقع أن يحسم نونو سانتو موقف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدافع زكريا هوساوي من المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الرائد خلال التدريبات الجماعية اليوم، حيث خاضا تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية.