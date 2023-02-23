الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد الرائد

انتهت مباراة الاتحاد ضد الرائد، مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

الاتحاد والرائد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تُوجد فرصة خطيرة للاعبي العميد هجوميًّا وذلك بسبب غياب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الرائد.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أهدر العميد عدة فرص لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد العميد بعد اللقاء 41 نقطة في صدارة دوري روشن مؤقتًا، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 21 نقطة في المركز العاشر.