ماريجا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لقطات لانهيار ممرض فلسطيني بعد اكتشاف والده بين مصابي نابلس السعودية تتزين بالقمر وكوكبي المشتري والزهرة وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي طفل يسوق منتجاته بطريقة مثيرة لجذب الزبائن الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد الرائد مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة طيار أمريكي يلتقط سيلفي مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان فعاليات متنوعة تعزز الارتباط بالتاريخ السعودي بجامعة الأميرة نورة
انتهت مباراة الاتحاد ضد الرائد، مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم تُوجد فرصة خطيرة للاعبي العميد هجوميًّا وذلك بسبب غياب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مواجهة الرائد.
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني أهدر العميد عدة فرص لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد العميد بعد اللقاء 41 نقطة في صدارة دوري روشن مؤقتًا، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 21 نقطة في المركز العاشر.