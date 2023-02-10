الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراة العدالة، مساء اليوم، في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين بهدف الفوز وحصد النقاط الـ3 لتقاسم صدارة دوري روشن السعودي مع المتصدر نادي النصر.

ويبحث العميد عن الفوز الأول على ضيفه العدالة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة اليوم منذ بداية دوري المحترفين، كما يرغب العميد في تحقيق انتصاره الثالث بشكل عام على نادي العدالة.

الاتحاد لم يهزم العدالة في جدة من قبل

ولم ينجح العميد في تحقيق الفوز من قبل على العدالة في جدة، حيث فاز الاتحاد مرتين في أرض العدالة، بجانب تعادل سلبي وحيد بينهما في جدة في موسم 2019/ 2020.

وإذا نجح العميد في الفوز على العدالة فسيصل للفوز رقم 11 في دوري روشن بالموسم الحالي متساويًا مع الشباب والنصر كأكثر الأندية فوزًا في الدوري بالموسم الحالي.

وقبل مباراة العدالة، كان الطائي فاز على الاتفاق بثنائية دون رد، بجانب فوز الرائد على أبها بثلاثية مقابل هدف، وتعادل بين ضمك والفيحاء بهدف لكل فريق، بينما تأجلت مباراة الهلال والخليج، بسبب خوض الهلال لنهائي كأس العالم للأندية غدًا ضد نادي ريال مدريد الإسباني.

ويتواجد العميد حاليًّا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، قبل مواجهة العدالة.

وكان نادي الاتحاد حسم مصير اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو بالتجديد له بعد اهتمام أندية إماراتية وبرازيلية بالتعاقد معه.