الاتصالات السعودية STC تعلن عن وظائف بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد مدير تطوير الأعمال.
2- مراجع داخلي – وحدة الاستراتيجية المؤسسية.
3- مشرف العقود والاتفاقيات.
– إدارة الأعمال.
– التسويق.
– المبيعات.
– المحاسبة.
– المالية.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.
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