الاتفاق يستهدف الفوز الثالث ضد العدالة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تفوقه ضد العدالة، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم

ويلعب الاتفاق ضد العدالة عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.

الاتفاق ضد العدالة

وسبق أن لعب الاتفاق ضد العدالة مرتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تألقًا من فارس الدهناء، حيث نجح في تحقيق الفوز بالمواجهتين بهدف دون رد.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق الفوز 4 مرات وتعادل مثلهم، وخسر 6 لقاءات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تذبذب الأداء والنتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 9 لقاءات، وأحرز 8 أهداف، واهتزت شباكه 24 مرة.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة أعلى نسبة من الأهداف الرأسية في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالتناسب مع إجمالي أهداف بنسبة 38%.