Icon

لحظة انفجار مجفف شعر في محل حلاقة Icon الاتفاق يستهدف الفوز الثالث ضد العدالة Icon لقطات من جهود الأمن في تنظيم حشود المصلين بالحرمين الشريفين Icon التعادل شعار مباريات الفتح والنصر في فبراير Icon اعتداء وحشي من طالب على معلمة في أمريكا Icon آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة Icon جستنيه ينتقد بعض الإعلاميين النصراويين Icon خطيب المسجد النبوي: عودوا ألسنتكم ذكر الله لتطيب قلوبكم Icon أرجنتيني يدير مباراة الفتح والنصر Icon خطيب المسجد الحرام: اتبعوا نبيكم لتبتعدوا عن الهوى والزلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يستهدف الفوز الثالث ضد العدالة

2023-02-03 الساعة 2:50
الاتفاق يستهدف الفوز الثالث ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تفوقه ضد العدالة، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم

ويلعب الاتفاق ضد العدالة عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر

Img

موعد مباراة الهلال ضد الوداد والقنوات الناقلة

الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

الاتفاق ضد العدالة

وسبق أن لعب الاتفاق ضد العدالة مرتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تألقًا من فارس الدهناء، حيث نجح في تحقيق الفوز بالمواجهتين بهدف دون رد.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق الفوز 4 مرات وتعادل مثلهم، وخسر 6 لقاءات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء – المصدر @Ettifaq

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تذبذب الأداء والنتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث فاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر 9 لقاءات، وأحرز 8 أهداف، واهتزت شباكه 24 مرة.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة أعلى نسبة من الأهداف الرأسية في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالتناسب مع إجمالي أهداف بنسبة 38%.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة