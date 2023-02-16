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قبل مباراته ضد الاتحاد

الاتفاق يسعى لمواصلة انتصاراته على ملعبه

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
الاتفاق يسعى لمواصلة انتصاراته على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر الوصيف.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتفاق يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا على ملعبه في دوري روشن السعودي، وفاز في آخر 3 مباريات، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق والانتصار أمام الاتحاد اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج.

وفي آخر 3 مباريات على ملعبه، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تحقيق الفوز على الخليج بهدف دون رد، وتجاوز أبها بهدفين مقابل هدف، وتجاوز العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الاتفاق
لاعبو قارس الدهناء – المصدر spl

مواجهات الفريقين السابقة

على الجانب الآخر، سبق ولعب الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

الاتفاق والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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