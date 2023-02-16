الاتفاق يسعى لمواصلة انتصاراته على ملعبه تسجيل 64 إصابة كورونا في السعودية وتعافي 46 حالة نجاحات طبية متواصلة بعد فصل التوأم السيامي اليمني وصور تذكارية للفريق ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بالرياض والمدينة المنورة أكثر الفرق تنفيذًا للركنيات بدوري روشن عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.
ويلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر الوصيف.
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا على ملعبه في دوري روشن السعودي، وفاز في آخر 3 مباريات، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق والانتصار أمام الاتحاد اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج.
وفي آخر 3 مباريات على ملعبه، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تحقيق الفوز على الخليج بهدف دون رد، وتجاوز أبها بهدفين مقابل هدف، وتجاوز العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
على الجانب الآخر، سبق ولعب الفريقان 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للاتحاد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.