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بعد تراجع نتائج الفريق بالدوري

الاتفاق يفسخ عقد كارتيرون بالتراضي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
الاتفاق يفسخ عقد كارتيرون بالتراضي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة نادي الاتفاق، قبل قليل، عن فسح التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين.

رحيل كارتيرون عن الاتفاق

وتمنى نادي الاتفاق في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، التوفيق لكارتيرون في مشواره القادم، وقررت الإدارة تعيين المدرب الإسباني، أنطونيو كازورلا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

كارتيرون
المدرب الفرنسي – المصدر @Ettifaq

وجاء قرار إدارة الاتفاق برحيل كارتيرون، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بهدف نظيف بالأمس ضد الباطن، متذيلاً جدول ترتيب دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج مع كارتيرون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل 4 مرات وخسر 9 لقاءات، وسجل 15 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

الاتفاق يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة الرائد، مساء يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر، حيث يملك 21 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq
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