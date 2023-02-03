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في الجولة الـ15 بدوري روشن

الاتفاق يهزم العدالة بشق الأنفس

2023-02-03 الساعة 10:47
الاتفاق يهزم العدالة بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا مثيرًا على ضيفه العدالة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

3 نقاط ثمينة لـ الاتفاق

وكان فارس الدهناء تقدم بالهدف الأول عبر الفرنسي يوسف نياكاتي بالدقيقة الـ3، ثم تعادل العدالة عبر محترفه السلوفاكي بوريس جودال في الدقيقة الـ44 من ضربة رأسية.

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وفي الشوط الثاني سجل السويدي ماركوس أنتونسون الهدف الثاني للعدالة بالدقيقة الـ48، ثم نجح مواطنه روبين كايسون في إحراز الهدف الثاني لفارس الدهناء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ77.

يوسف نياكاتي - الاتفاق والعدالة - دوري روشن

واختتم اللاعب البرازيلي فيتينيو ثالث الأهداف لفارس الدهناء بالدقيقة الـ 83.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 19 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري روشن.

 

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