Icon

مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة Icon المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات ChatGPT ‏ Icon الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى Icon شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026 Icon قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية ! Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23 Icon لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض Icon زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا  Icon حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يُلاقي الاتحاد والطائي ضيفًا على العدالة غدًا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
الاتفاق يُلاقي الاتحاد والطائي ضيفًا على العدالة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتي العدالة ضد الطائي، والاتفاق مع الاتحاد.

العدالة ضد الطائي

ويلعب العدالة والطائي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويسعى أصحاب الأرض للانتفاض وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة بخماسية بالجولة الماضية، فيما يطمح فارس الشمال لخطف الثلاث نقاط.

قد يهمّك أيضاً
Img

7 محاور لقياس مستوى الرضا عن الحياة

Img

رومارينيو ينتظر ترشيح هدفه لجائزة بوشكاش

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لاستعادة توازنه، فيما يأمل العميد مواصلة انتصاراته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة