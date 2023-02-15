الاتفاق يُلاقي الاتحاد والطائي ضيفًا على العدالة غدًا

تُستكمل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتي العدالة ضد الطائي، والاتفاق مع الاتحاد.

العدالة ضد الطائي

ويلعب العدالة والطائي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويسعى أصحاب الأرض للانتفاض وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة بخماسية بالجولة الماضية، فيما يطمح فارس الشمال لخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لاستعادة توازنه، فيما يأمل العميد مواصلة انتصاراته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.