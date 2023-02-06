الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية

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كشف فهد الشماسي، منظم رحلات سياحية، ملامح برنامجه السياحي، مشيرًا إلى أنه يركز على إبراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد.
فهد الشماسي (منظم رحلات سياحية) نركز في برامجنا السياحية على ابراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد @thamerAlharbi88#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FcSfKONvLd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 6, 2023
وقال الشماسي خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه اصطحب السياح إلى منزل الوالد والوالدة ليجلسوا معهم ويتفاعلون مع معايشات الحياة اليومية للعائلة السعودية.
وأوضح الشماسي أن الاستثمار في السياحة الآن هو الفرصة الماسية؛ لأن السياحة ضمن أعمدة رؤية 2030.
ولفت منظم الرحلات إلى أن صندوق التنمية السياحي ساهم في خلق الفرص للمبتدئين للحصول على دعم مادي لتنفيذ مشاريعهم السياحية.