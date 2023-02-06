الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية

كشف فهد الشماسي، منظم رحلات سياحية، ملامح برنامجه السياحي، مشيرًا إلى أنه يركز على إبراز الثقافة السعودية والعادات والتقاليد.

وقال الشماسي خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه اصطحب السياح إلى منزل الوالد والوالدة ليجلسوا معهم ويتفاعلون مع معايشات الحياة اليومية للعائلة السعودية.

رؤية 2030

وأوضح الشماسي أن الاستثمار في السياحة الآن هو الفرصة الماسية؛ لأن السياحة ضمن أعمدة رؤية 2030.

ولفت منظم الرحلات إلى أن صندوق التنمية السياحي ساهم في خلق الفرص للمبتدئين للحصول على دعم مادي لتنفيذ مشاريعهم السياحية.