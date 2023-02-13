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من أجل تنفيذ هجمات في موسكو

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحًا بدول عربية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحًا بدول عربية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحًا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة التنف العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بسوريا.

بيان الاستخبارات الروسية

وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الروسية، نقلته وكالة نوفوستي اليوم الاثنين: “وفقًا لمعلومات موثوقة وردت إلى جهاز الاستخبارات الروسية، يقوم العسكريون الأمريكيون بتجنيد نشط لمسلحين من الجماعات الجهادية التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة”.

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وأضاف البيان: “يولون اهتماما خاصا لإشراك المنحدرين من منطقة شمال القوقاز الروسي وآسيا الوسطى”. وتابع: الأعمال الإرهابية المخططة ستستهدف الدبلوماسيين ورجال الأمن.

مغادرة روسيا

وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور وعدم السفر إليها. وأوضحت السفارة الأمريكية في روسيا أن مواطنين أمريكيين يتعرضون إلى اعتقالات ومعاملة تفتقر إلى “الشفافية، ويدانون في محاكمات سرية أو دون أدلة ذات مصداقية. وهذه المرة الثانية منذ سبتمبر/أيلول الماضي التي تدعو فيها واشنطن مواطنيها إلى مغادرة روسيا أو عدم السفر إليها.

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