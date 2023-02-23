الاغتيالات تطال 3 سياسيين بنيجيريا قبيل الانتخابات

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استهدف مجهولون 3 أعضاء بأحزاب سياسية في نيجيريا بهجمات قتل فيها عدة أشخاص قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية والتشريعية المقررة السبت.
جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من “تفاقم” العنف في الدولة، الواقعة غرب إفريقيا، وسط غضب شعبي بسبب نقص العملة والوقود قبيل الانتخابات المقررة السبت المقبل.
وأفاد مفوض شرطة ولاية إينوجو جنوب شرق نيجيريا، اليوم الخميس، أن مهاجمين يشتبه بأنهم انفصاليون استهدفوا أعضاء في ثلاثة أحزاب سياسية بهجمات متزامنة قتل فيها عدة أشخاص في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء بالولاية.
وأردف المفوض، أن أحد القتلى في هجمات أمس كان مرشحًا لمقعد في مجلس الشيوخ.
وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن “مخاوفه” فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة.
وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا: إن “المنظمة تشعر بالقلق من أن العنف قد يهدد بتأجيل الانتخابات”، مشيرًا إلى أن العنف “لا يقتصر على شمال شرقي البلاد بل يمتد إلى جنوب شرقي البلاد، وأماكن أخرى في شمال غربي البلاد”.
وفي مقابلة مع صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية، نُشرت السبت الماضي، رأى ماتياس أن العنف “ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها، وعوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود”.