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أحد القتلى كان مرشحًا لمقعد بمجلس الشيوخ

الاغتيالات تطال 3 سياسيين بنيجيريا قبيل الانتخابات

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
الاغتيالات تطال 3 سياسيين بنيجيريا قبيل الانتخابات
المواطن - فريق التحرير

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استهدف مجهولون 3 أعضاء بأحزاب سياسية في نيجيريا بهجمات قتل فيها عدة أشخاص قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية والتشريعية المقررة السبت.

تحذيرات دولية

جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من “تفاقم” العنف في الدولة، الواقعة غرب إفريقيا، وسط غضب شعبي بسبب نقص العملة والوقود قبيل الانتخابات المقررة السبت المقبل.

وأفاد مفوض شرطة ولاية إينوجو جنوب شرق نيجيريا، اليوم الخميس، أن مهاجمين يشتبه بأنهم انفصاليون استهدفوا أعضاء في ثلاثة أحزاب سياسية بهجمات متزامنة قتل فيها عدة أشخاص في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء بالولاية.

مرشح لمقعد بمجلس الشيوخ

وأردف المفوض، أن أحد القتلى في هجمات أمس كان مرشحًا لمقعد في مجلس الشيوخ.

وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا عن “مخاوفه” فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة.

تأجيل الانتخابات

وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا: إن “المنظمة تشعر بالقلق من أن العنف قد يهدد بتأجيل الانتخابات”، مشيرًا إلى أن العنف “لا يقتصر على شمال شرقي البلاد بل يمتد إلى جنوب شرقي البلاد، وأماكن أخرى في شمال غربي البلاد”.

وفي مقابلة مع صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية، نُشرت السبت الماضي، رأى ماتياس أن العنف “ربما يؤثر بالسلب على سير الانتخابات ونتائجها، وعوامل أخرى تهدد سلامة الانتخابات، وعلى رأسها نقص العملة والوقود”.

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