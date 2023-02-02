الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد الأهلي المصري يُمطر شباك أوكلاند سيتي بثلاثية طفل صغير يسدد ديون والده بفكرة بسيطة حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري
كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، د. محمد قربان، عدد قرود البابنون التي تهدد الأرواح والممتلكات في المملكة، مشيرًا إلى أن عددها يفوق الـ 40 ألف قرد وتتجمع في 500 بؤرة.
فيديو | رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان لـ #الراصد:قد يهمّك أيضاً
يوجد لدينا 40 ألف قرد بابون في المملكة.. وستبعد عن المناطق السكنية حيث سنعمل على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023 pic.twitter.com/ogJ5cVf2xZ
— الراصد (@alraasd) February 1, 2023
ولفت قربان، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية، إلى أن الباحة هي البؤرة الأكبر في تواجد عدد القرود.
وتابع: هناك منطقة واحدة يوجد بها 1100 قرد، مضيفًا أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.
وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى اعتماد المركز إحداثيات كاملة لأماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المركز أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.