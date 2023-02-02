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سيتم إبعادها عن المناطق السكنية والعمل على إنقاصها

الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة

2023-02-02 الساعة 12:59
الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، د. محمد قربان، عدد قرود البابنون التي تهدد الأرواح والممتلكات في المملكة، مشيرًا إلى أن عددها يفوق الـ 40 ألف قرد وتتجمع في 500 بؤرة.

ولفت قربان، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية، إلى أن الباحة هي البؤرة الأكبر في تواجد عدد القرود.

حلول

وتابع: هناك منطقة واحدة يوجد بها 1100 قرد، مضيفًا أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.

إحداثيات كاملة

وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى اعتماد المركز إحداثيات كاملة لأماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.

تقييم الأضرار

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المركز أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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