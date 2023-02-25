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ضمن منافسات دوري روشن

الباطن لا يخسر على أرضه ضد الاتفاق

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الباطن لا يخسر على أرضه ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة بنادي الباطن لتحسين أوضاعه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الاتفاق اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

الباطن يسعى لعدم الخسارة

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إحصائية مميزة، حيث إنه لم يخسر أي مباراة على أرضه أمام الاتفاق ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يحفز لاعبيه للحفاظ على هذه السلسلة وحصد الثلاث نقاط اليوم.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

وتتسم مباريات الباطن والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد والندية، حيث تقابلا 11 مرة من قبل، نجح الفريق السماوي في الفوز 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا 4 مرات.

ويُعاني الفريق السماوي قبل مباراة اليوم، حيث إنه تلقى هدفًا في مباراته السابقة، ليصل إلى أطول سلسلة من عدم الحفاظ على نظافة شباكه في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 مرة.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub
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