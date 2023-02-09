الباطن والشباب لا يتعادلان

تترقب الجماهير مباراة الباطن والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الباطن والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الباطن والشباب عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتُعد مباراة الباطن والشباب اليوم هي المواجهة الـ12 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم تنته أي منها بالتعادل، حيث نجح الليوث في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل انتصارين للفريق السماوي.

وتتسم مواجهات الفريقين السابقة بالغزارة التهديفية، فاستثناء المباراة الأولى بينهما، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التسجيل بجميع مواجهاته الأخرى ضد الباطن بنتيجة إجمالية قدرها 28/ 7 أهداف.

ويسعى الفريق السماوي لتعديل أوضاعه والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الباطن والشباب اليوم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر النصر، وخطف صدارة دوري روشن السعودي.