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الباطن والشباب لا يتعادلان

2023-02-09 الساعة 1:36
الباطن والشباب لا يتعادلان
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الباطن والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الباطن والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الباطن والشباب عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

تاريخ مواجهات الفريقين

وتُعد مباراة الباطن والشباب اليوم هي المواجهة الـ12 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم تنته أي منها بالتعادل، حيث نجح الليوث في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل انتصارين للفريق السماوي.

وتتسم مواجهات الفريقين السابقة بالغزارة التهديفية، فاستثناء المباراة الأولى بينهما، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التسجيل بجميع مواجهاته الأخرى ضد الباطن بنتيجة إجمالية قدرها 28/ 7 أهداف.

الشباب ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسعى الفريق السماوي لتعديل أوضاعه والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الباطن والشباب اليوم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر النصر، وخطف صدارة دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SP

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