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خلال مواجهة الفتح اليوم

الباطن يستهدف الفوز الأول

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
الباطن يستهدف الفوز الأول
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للظهور بشكل مميز ضد الفتح اليوم، وتحقيق الفوز الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مواجهة اليوم

ويلعب الفتح ضد الباطن عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الباطن في دوري روشن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

الباطن يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في دوري روشن السعودي، واكتفى بالتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 13 مباراة، وأحرز 11 هدفًا، واستقبل 42 هدفًا.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى جيدًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، وسجل 26 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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