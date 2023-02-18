الباطن يستهدف الفوز الأول

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للظهور بشكل مميز ضد الفتح اليوم، وتحقيق الفوز الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مواجهة اليوم

ويلعب الفتح ضد الباطن عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

الباطن يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في دوري روشن السعودي، واكتفى بالتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 13 مباراة، وأحرز 11 هدفًا، واستقبل 42 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى جيدًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، وسجل 26 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.