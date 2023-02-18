الباطن يستهدف الفوز الأول

باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا خطوة تُقرب النصر من مارسيلو لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 الدويش: جارسيا لا يجيد قيادة المباريات!
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للظهور بشكل مميز ضد الفتح اليوم، وتحقيق الفوز الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ويلعب الفتح ضد الباطن عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد 3 نقاط.
ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في دوري روشن السعودي، واكتفى بالتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 13 مباراة، وأحرز 11 هدفًا، واستقبل 42 هدفًا.
على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى جيدًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، وسجل 26 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.