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ضمن مباريات الجولة الـ18

الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الباطن أول فوز له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي الاتفاق بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر المسابقة.

ونجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول والوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الـ42 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفريق السماوي.

3 نقاط ثمينة لـ الباطن 

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق السماوي 6 نقاط في المركز الـ16 والأخير محققًا أول فوز له في بطولة دوري روشن بعد مرور 18 جولة، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

الباطن والاتفاق - دوري روشن

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 اليوم بمواجهة بين ضمك والنصر، حيث يسعى نادي النصر إلى الفوز وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن بعد أن حصل عليها نادي الاتحاد جراء تعادله مع نادي الرائد بدون أهداف في الجولة الحالية.

الباطن والاتفاق - دوري روشن

 

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