الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الباطن أول فوز له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي الاتفاق بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر المسابقة.

في المباراة رقم 18..

الباطن يحقق فوزه الأول في دوري روشن ✅ 🎥 شاهد هدف السماوي ⬇️ #الباطن_الاتفاق⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/eZBqD56kMN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023

ونجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول والوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الـ42 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفريق السماوي.

3 نقاط ثمينة لـ الباطن

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق السماوي 6 نقاط في المركز الـ16 والأخير محققًا أول فوز له في بطولة دوري روشن بعد مرور 18 جولة، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 اليوم بمواجهة بين ضمك والنصر، حيث يسعى نادي النصر إلى الفوز وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن بعد أن حصل عليها نادي الاتحاد جراء تعادله مع نادي الرائد بدون أهداف في الجولة الحالية.