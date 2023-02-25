الباطن يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الاتفاق ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

تقدم الباطن ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الاتفاق المقامة على ملعب الأول بشكل سريع، إلا أن الأداء الدفاعي سيطر على الفريقين، ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 42.

وتمكن الفريق السماوي من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق رينزو لوبيز، لتشتعل الدقائق المتبقية بحثًا عن تسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن ضد الاتفاق.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق السماوي الشوط الثاني بشكل دفاعي، خوفًا من تلقي هدف، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقوة، أملًا في تسجيل التعادل.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.