Icon

زعيم كوريا الشمالية يعاقب مشاهدي أفلام هوليوود Icon سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها Icon علاء مقلد رئيسًا للزمالك خلفًا لـ مرتضى منصور Icon جهود رجال الأمن متواصلة على مدار الساعة في احتفالات يوم التأسيس Icon لحظة وقوع انفجار مروع خلال سباق في الكاميرون Icon تشكيلات جوية رائعة لفريق الصقور السعودية بسماء الكويت Icon السفارة في اليابان: لا إصابات بين المواطنين بعد زلزال هوكايدو Icon الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق Icon مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الباطن يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
الباطن يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الاتفاق ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

تقدم الباطن ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الاتفاق المقامة على ملعب الأول بشكل سريع، إلا أن الأداء الدفاعي سيطر على الفريقين، ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 42.

الباطن ضد الاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وتمكن الفريق السماوي من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق رينزو لوبيز، لتشتعل الدقائق المتبقية بحثًا عن تسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن ضد الاتفاق.

الباطن والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق السماوي الشوط الثاني بشكل دفاعي، خوفًا من تلقي هدف، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقوة، أملًا في تسجيل التعادل.

الباطن
لاعبو السماوي – المصدر @albatinclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق السماوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم