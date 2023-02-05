البحرية الأمريكية تضرب طوقًا حول حطام المنطاد

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ضربت البحرية وخفر السواحل الأمريكيان، طوقًا على موقع سقوط حطام المنطاد في المحيط الأطلسي، لكن عملية استعادة حطام المنطاد لمعرفة أسراره قد لا تتم إلا بعد مرور اليوم.
New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu
— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023
وذكرت تقارير إعلامية، أن السفينة المتخصصة في انتشال الحطام لن تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا خلال أيام وليس اليوم.
أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني بمقاتلة من طراز F-22، منذ قليل، وأعلن البنتاغون نتائج الفحص الذي تم على الأجزاء المنتشلة من الحطام، قائلًا بشكل رسمي إنه كان لأغراض التجسس.
وتنفي تلك النتائج تصريحات بكين بشأن أن البالون كان مخصصًا لأجل أغراض الطقس، وأنه حاد عن مساره المخصص له.
وقال مسؤول أمريكي إن مقاتلة من طراز F22 أسقطت المنطاد الصيني بصاروخ واحد من نوع AIM-9X، وأنه بفحص الحطام تبين أن المنطاد واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.