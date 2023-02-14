Icon

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال Icon شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 Icon تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة Icon لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا Icon عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال Icon شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت Icon طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا Icon وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 Icon سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات Icon ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تُصنف بأنها من أقوى القوات البحرية بالمنطقة

البحرية السعودية توثق تاريخها في كتاب لمسيرتها الثرية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
البحرية السعودية توثق تاريخها في كتاب لمسيرتها الثرية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الثلاثاء، كتاباً تاريخياً ثقافياً عسكرياً بعنوان “قصة البحرية الملكية السعودية.. الماضي.. الماضي.. المستقبل”، وهو الإصدار الأول الذي يوثق تاريخ القوات البحرية ويروي مسيرتها الثرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسعفة سعودية تروي موقفًا صعبًا مع طفل في تركيا: صرنا نواسي بعض

Img

فلامنيغو يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

بدايات طموحة

ويتناول الكتاب قصة تقدمها القوات البحرية الملكية السعودية في بداياتها المليئة بالطموحات والعزم، ويسجل القفزات الحضارية العظيمة للقوات البحرية منذ بدايتها في مدرسة صغيرة في مدينة الدمام إلى حاضرها اليوم الذي تُصنف فيه بأنها من أقوى القوات البحرية في المنطقة؛ وذلك لما تزخر به من رجال وعتاد وأنظمة وقواعد في شرق المملكة وغربها، حرصاً من القوات البحرية على حفظ تاريخها وروايته للأجيال القادمة.

التأسيس والنشأة

وبدأ الكتاب صفحاته بالتأسيس والنشأة التي كانت بعام (1374هـ – 1393هـ) الموافق (1973م – 1955م )، مستعرضاً في طياته رحلة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- أثناء مغادرته ميناء جدة في الرحلة الأولى له خارج البلاد، لملاقاة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مع طاقم سفينة المدمرة الأمريكية سكوادرون عام 1945م، وبناءً على ذلك اللقاء تشكلت صداقة عميقة ومتبادلة بين البلدين إلى الآن.

معلومات تاريخية

كما تضمن الكتاب صوراً ومعلومات تاريخية عن الملوك السابقين في زياراتهم ورحلاتهم، وناقش “التطوير” للقوات منذ (1394هـ – 1435هـ) الموافق (1974م – 2014م)، ثم تناول الكتاب باب “خلف الأفق” الذي ركز على الابتعاث الخارجي وبعض العمليات العسكرية الحربية والتحالفات الدولية، وأخيراً اختتم الكتاب في بابه الأخير بعنوان “حاضر مختلف.. حاضر قوي (1436هـ – 1441هـ) الموافق (2015م – 2020م) الذي سلط الضوء على القوات البحرية ورؤية 2030، وتحديث منظومات التسليح لديها، ومشاريعها الجديدة وقدرات سفنها، إضافةً إلى الروح المعنوية والمشاركات المجتمعية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب