البرلمان التركي يصادق على إعلان الطوارئ بالمناطق المنكوبة

كريستيانو رونالدو يسجل أول هاتريك له بقميص النصر 700 متحدث في ختام مؤتمر ليب ولقطات بعدسة “المواطن” لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية
صادق البرلمان التركي، الخميس، على قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يوم من وقوع الزلزال المدمر، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 16 ألف شخص في تركيا وحدها.
وكانت خطوة البرلمان التركي متوقعة في ظل الحالة الكارثية التي يعيشها جنوب البلاد، حيث مركز الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجات.
وكان أردوغان أعلن، الثلاثاء، 10 ولايات متضررة من الزلزال المدمر منطقة كوارث وفرض حالة الطوارئ بها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الإنقاذ.
لكن بعض النواب صوتوا ضد القرار، وفقاً لوسائل إعلام تركية.
ووفقاً للدستور التركي، يجب أن يوافق البرلمان على إعلان الرئيس حتى يصبح نافذاً.
وألقى نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، كلمة أمام النواب أكد فيها أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.
وأكد أن الغاية من إعلان حالة الطوارئ هو تسريع الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال.