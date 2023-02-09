البرلمان التركي يصادق على إعلان الطوارئ بالمناطق المنكوبة

صادق البرلمان التركي، الخميس، على قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يوم من وقوع الزلزال المدمر، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 16 ألف شخص في تركيا وحدها.

خطوة متوقعة

وكانت خطوة البرلمان التركي متوقعة في ظل الحالة الكارثية التي يعيشها جنوب البلاد، حيث مركز الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجات.

وكان أردوغان أعلن، الثلاثاء، 10 ولايات متضررة من الزلزال المدمر منطقة كوارث وفرض حالة الطوارئ بها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الإنقاذ.

لكن بعض النواب صوتوا ضد القرار، وفقاً لوسائل إعلام تركية.

ووفقاً للدستور التركي، يجب أن يوافق البرلمان على إعلان الرئيس حتى يصبح نافذاً.

وألقى نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، كلمة أمام النواب أكد فيها أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.

وأكد أن الغاية من إعلان حالة الطوارئ هو تسريع الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال.