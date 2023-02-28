البرلمان الدنماركي يدرس حظر تيك توك

حث البرلمان الدنماركي موظفيه والنواب على عدم استخدام تطبيق تيك توك على هواتف العمل كإجراء خاص بالأمن السيبراني، قائلا إن هناك مخاطر تجسس.

تقييم الأمن السيبراني في الدنمارك

وقال رئيس البرلمان الدنماركي، سورين ينسين، إنه بعث برسائل عبر البريد الإلكتروني إلى النواب والموظفين وبها توصية قوية بحذف تطبيق تيك توك إذا كان على هواتفهم.

وتحرك البرلمان، المؤلف من 179 عضوًا، بعد تقييم من مركز الأمن السيبراني في الدنمارك، الذي قال إن هناك خطرًا بشأن التجسس، وعن ذلك، قال ينسين في بيان نتكيف تبعًا لتطورات الأمر.

المفوضية الأوروبية تحظر تيك توك

وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إنها حظرت التطبيق مؤقتًا من الهواتف التي يستخدمها الموظفون، كإجراء أمني.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي عقب خطوات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث حظر أكثر من نصف الولايات الخمسين في البلاد والكونغرس تيك توك من الأجهزة الحكومية الرسمية.

وسبق وأن قالت لجنة الطاقة والتجارة الأمريكية، إن الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، شو زي تشو، سيدلي بشهادته أمام الكونغرس وذلك فيما يتعلق بأمان التطبيق وللإجابة على الأسئلة المتعلقة بخصوصية المستهلك وأمن البيانات.

وسيظهر الرئيس التنفيذي أمام الكونغرس، في 23 مارس؛ للرد على أسئلة حول الإجراءات الأمنية للمنصة، وسط جهود متزايدة لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وفي النرويج، وهي دولة ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي، اضطرت وزيرة العدل إلى الاعتذار هذا الشهر لعدم كشفها عن وجود تطبيق تيك توك على هاتفها الخاص بالعمل.