البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى

شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم.

وثيقة البرلمان العربي

وأقرَّ المجتمعون في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي وثيقةً تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، للرفع بها إلى أصحابِ الجلالةِ والسموِّ والفخامةِ قادةِ الدول العربية خلال الدورة القادمة .

وتضمَّنَت الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذا الجانب، كما تضمَّنَت عددًا من التوصيات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، ومن ضمنها إيجاد بنية تشريعية متطورة؛ من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة، وتوطين التكنولوجيا، وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، وتعزيز الاستثمارات العربية في القطاع الزراعي.

الأمن الغذائي العربي

وقال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي – في كلمته بالجلسة الافتتاحية-: “إن المؤتمر يتناول مشروع الوثيقة التي أعَدَّها البرلمان تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الوثيقة تضمَّنَت أبرزَ التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وبعض المقترحات التي تساعد في حل هذه المشكلة التي تُشَكِّل تحديًا لا يحتمل الانتظار،إذْ أصبحت تمثِّل ركنًا محوريًّا من أركان الأمن القومي العربي.

من جهته، أشار معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بالمؤتمر، إلى أهمية قضية الأمن الغذائي العربي، الذي يتعرَّض لتحديات خطيرة؛ بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وما تسبَّبَت فيه من اضطراب في سوق الحبوب العالمي، فضلاً عن تصاعد التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

الاستثمارات في إفريقيا

من جانبه، أكد رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف فورتشن شارومبيرا، أهمية الاستثمارات العربية في إفريقيا، خاصة في مجالات البِنية الأساسية والزراعة، وأهمية وجود تنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في هذا الشأن؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، داعيًا إلى تعاون عربي إفريقي في مختلف المجالات.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع التنسيقي والجلسة المغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد قبل بدء أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

كما عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي اجتماعًا شارك فيه عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني؛ وذلك لإعداد مشروع الوثيقة التي أقرَّها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركة في المؤتمر اليوم.