Icon

مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال Icon فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد Icon البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى Icon لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا Icon لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال Icon خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد Icon العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وثيقة تضم أبرز التحديات التي تواجه الأمة

البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن

Img

لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94...

وثيقة البرلمان العربي

وأقرَّ المجتمعون في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي وثيقةً تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، للرفع بها إلى أصحابِ الجلالةِ والسموِّ والفخامةِ قادةِ الدول العربية خلال الدورة القادمة .

وتضمَّنَت الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذا الجانب، كما تضمَّنَت عددًا من التوصيات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، ومن ضمنها إيجاد بنية تشريعية متطورة؛ من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة، وتوطين التكنولوجيا، وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، وتعزيز الاستثمارات العربية في القطاع الزراعي.

الأمن الغذائي العربي

وقال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي – في كلمته بالجلسة الافتتاحية-: “إن المؤتمر يتناول مشروع الوثيقة التي أعَدَّها البرلمان تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الوثيقة تضمَّنَت أبرزَ التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وبعض المقترحات التي تساعد في حل هذه المشكلة التي تُشَكِّل تحديًا لا يحتمل الانتظار،إذْ أصبحت تمثِّل ركنًا محوريًّا من أركان الأمن القومي العربي.

من جهته، أشار معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بالمؤتمر، إلى أهمية قضية الأمن الغذائي العربي، الذي يتعرَّض لتحديات خطيرة؛ بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وما تسبَّبَت فيه من اضطراب في سوق الحبوب العالمي، فضلاً عن تصاعد التضخم وما يرتبط به من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

الاستثمارات في إفريقيا

من جانبه، أكد رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف فورتشن شارومبيرا، أهمية الاستثمارات العربية في إفريقيا، خاصة في مجالات البِنية الأساسية والزراعة، وأهمية وجود تنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في هذا الشأن؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، داعيًا إلى تعاون عربي إفريقي في مختلف المجالات.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع التنسيقي والجلسة المغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد قبل بدء أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

كما عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي اجتماعًا شارك فيه عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني؛ وذلك لإعداد مشروع الوثيقة التي أقرَّها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركة في المؤتمر اليوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم