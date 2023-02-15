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بسبب خلل في موسم الزراعة

البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا
المواطن- فريق التحرير

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انشغل ناشطو السوشال ميديا في كثير من الدول بموضوع أسعار البصل، فعلى الرغم من أنه كان متوفرًا بكثرة وبسعر زهيد أيضًا وهي معادلة لا تحققها الكثير من أنواع الخضار والفاكهة، إلا أنه حاليًا تحول إلى مصدر قلق.

وجاء هذا التحول بعد ارتفاع أسعاره والحاجة إليه كمكون رئيسي في معظم الموائد والمطابخ.

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وبحسب قناة العربية، فقد أشعلت أزمة البصل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، بطريقة ساخرة ومبكية في آن واحد، وتراوحت الصور بين عروس استبدلت الورود بباقة من البصل لاستخدامها لاحقًا، إلى البصل يساوي دولارًا.

عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل ! 

خلل في موسم البصل

وجاء ذلك بسبب خلل في موسم البصل بدول الإنتاج الأساسية مثل الفلبين وباكستان، وامتدت إلى دول أخرى مثل لبنان وسوريا وليبيا.

وانخفض إنتاج البصل في أبرز دولتين مصدرتين له حول العالم، الهند وباكستان؛ بسبب سيول وفيضانات ألحقت أضرارًا كبيرة بالمواسم، الأمر الذي تردد صداه عالميًا وتسبب في ارتفاع سعره بشكل جنوني.

البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا

الأزمة مستمرة

ويبدو بحسب التقارير أن الأزمة ستستمر، وأمام هذا الواقع تفاعلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع أسعار البصل، وضجت الوسائل الإعلامية في لبنان بخبر ارتفاع سعر كيلوغرام البصل إلى 70 ألف ليرة، إلى حد عنونت إحدى الصحف اللبنانية على الصفحة الأولى قائلة: الدولار يساوي الليرة بقشرة بصلة.

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