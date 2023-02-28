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كانت تحتاج لـ12 شهراً بـ 2018

البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” مساء الثلاثاء أن إيران أحرزت “تقدماً لافتاً” في برنامجها النووي منذ خروج الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كانت تحتاج لـ12 شهراً

وأفاد متحدث باسم البنتاجون أن إيران كانت تحتاج لـ12 شهراً لإنتاج قنبلة نووية في 2018.. والآن تحتاج 12 يوماً، وفقًا لقناة العربية .

ويرى البنتاجون أن روسيا لن تضغط على إيران للوصول لاتفاق نووي جديد بسبب علاقة البلدين التي باتت أكثر قرباً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

يأتي تعليق البنتاجون بعدما أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7% في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

استضاح الأمر

وقال التقرير: “أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60% في نوفمبر 2022 أو في أثناء استبدال أسطوانة التغذية”.

وأفاد التقرير السري للوكالة بأن المباحثات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر.

زيادة مخزون اليورانيوم

وبحسب التقرير واصلت إيران في الأشهر الأخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال التقرير إن المخزون ارتفع مع 12 فبراير إلى 3760.8 كلغ مقابل 3673.7 كلغ في أكتوبر الماضي، بحيث تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق الاتفاق النووي.

ويأتي هذا التقرير قبل بضعة أيام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما يتوقّع أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران نهاية هذا الأسبوع.

 

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