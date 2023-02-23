البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس بالخيمة التراثية وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس سيلفي لطائرة تجسس أمريكية مع المنطاد الصيني غارات جوية إسرائيلية تستهدف قطاع غزة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق لقطات لسيدة عراقية تبيع الذهب على عربة زراعية بالشوارع
أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: