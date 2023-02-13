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لدعم وتمكين قطاع التمويل

البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة فيول للتمويل

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة فيول للتمويل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الاثنين، الترخيص لشركة تمويل جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر، وهي: شركة فيول للتمويل.

وبحسب ما ذكر البنك المركزي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع.

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جذب المستثمرين

كما تساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة التي تحقق قيمة مضافة في قطاع التمويل، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء.

كذلك تتوافق هذه الخطوة مع دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعم قطاع التمويل

وأكد البنك المركزي السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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