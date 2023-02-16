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لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له

البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس،الترخيص لشركة جديدة لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وهي: شركة ماني، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

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طلب الترخيص

وفي هذا الصدد، دعا البنك المركزي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني.

وشدد البنك المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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