البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية
أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس،الترخيص لشركة جديدة لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وهي: شركة ماني، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.
وفي هذا الصدد، دعا البنك المركزي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني.
وشدد البنك المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.