Icon

شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن Icon مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل بايدن الشاطئي Icon انخفاض المؤشر الإستراتيجي لإصابات العمل بنسبة 8% عن عام 2021 Icon مصير مباريات دوري روشن أثناء صيانة الملاعب تحضيرًا لـ آسيا 2027 Icon رؤية ولي العهد تحول الأحلام إلى واقع Icon ساعتان تفصلان جمهور طلال مداح عن أول معزوفات ليلة صوت الأرض Icon البنك المركزي يرخص لشركة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين Icon أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن Icon المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة Icon صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية

البنك المركزي يرخص لشركة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

2023-02-01 الساعة 7:17
البنك المركزي يرخص لشركة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهي: شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

تمكين قطاع التمويل

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي

Img

الكرملين : بوريس جونسون كذاب

ويسعى البنك المركزي السعودي لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

استراتيجية التقنية المالية

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم