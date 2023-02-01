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البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75%

2023-02-01 الساعة 10:54
البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75%
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

رفع الفائدة

وجاء في نص بيان المركزي السعودي ما يلي:

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في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

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