البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75% الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75%.
وجاء في نص بيان المركزي السعودي ما يلي:
في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.