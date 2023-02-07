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مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي

البنوك اللبنانية تبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من اليوم

2023-02-07 الساعة 12:12
البنوك اللبنانية تبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.

استدعاء القضاء

وأوضحتِ الجمعيةُ في بيان، أن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

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السرية المصرفية

وطالبت جمعية المصارف، الدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم.

يذكر أن السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، انتقد يوم الجمعة، بطء تنفيذ السلطات اللبنانية إصلاحات ملحة من أجل حصول البلاد على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

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