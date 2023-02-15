البيئة: القضاء على التصحر يحقق جودة حياة أفضل وغطاء نباتياً مستداماً

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القضاء على التصحر يسهم في توفير بيئة تتميز بالتنوع الأحيائي ويحقق جودة حياة أفضل، وغطاء نباتي مستدام يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

القضاء على التصحر

ونوهت الوزارة خلال الحملة التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#حماية الغطاء النباتي) بأهمية الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها، وضرورة تأهيل المواقع المتدهورة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، بالإضافة إلى أهمية الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة بالمملكة.

ودعت الوزارة خلال الحملة إلى دعم المشاركة المجتمعية في نشر المعرفة بأهمية التشجير المستدام، وتعزيز الممارسات الإيجابية للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته للوصول إلى تحقيق جودة الحياة للأجيال القادمة، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال تشجيع مبادرات التشجير ونثر البذور تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

غطاء نباتي مستدام

يذكر أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وزيادة مساحته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، والحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة؛ للحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان استدامتها.