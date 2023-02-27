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التقى الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته ومدير مكتب الرئيس

البيت الأبيض يرحب بزيارة فيصل بن فرحان لأوكرانيا ونتائجها

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
البيت الأبيض يرحب بزيارة فيصل بن فرحان لأوكرانيا ونتائجها
المواطن - فريق التحرير

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رحب البيت الأبيض بزيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لأوكرانيا ونتائجها، وفقًا للعربية.

تفاصيل الزيارة

وكان الأمير فيصل بن فرحان، قد زار أمس الأحد، أوكرانيا حيث التقى الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته ومدير مكتب الرئيس، كما شهد التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

العلاقات الثنائية

كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار المملكة مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتًا: “نعمل مع أصدقائنا في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديًّا ونبحث مع الجانب الأوكراني فرص استمرار التعاون الاستثماري”.

مساعدات المملكة لأوكرانيا

وكجزء من تلك المساعدات، قالت المملكة: إنها ستقوم بتمويل المنتجات النفطية بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا كمنحة.

وكانت المملكة واحدة من 141 دولة صوتت الأسبوع الماضي لصالح قرار الأمم المتحدة غير الملزم الذي يدعو إلى انسحاب موسكو من أوكرانيا. كما كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان دور بارز في صفقة لتبادل سجناء روسيا وأوكرانيا.

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