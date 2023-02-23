التأمينات الاجتماعية: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها

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أكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها.
وأضافت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحقوق تُصرف للمستفيدين من الورثة، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً.
وأشارت التأمينات، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل أكثر حول حقوق المرأة التقاعدية عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.
وفي وقت سابق، جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بكيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر.
وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المعاش يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.
في سياق آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبرام اتفاقية مع شركة “مصدر” للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها الشركة.
وتعد “مصدر” إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.
من جهته، قال محافظ التأمينات الاجتماعية، محمد بن طلال النحاس: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.