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يصرف كاملًا عند تجاوز العدد ثلاثة

التأمينات الاجتماعية: صرف نصف المعاش حال كان الوريث واحدًا

2023-02-05 الساعة 6:58
التأمينات الاجتماعية: صرف نصف المعاش حال كان الوريث واحدًا
المواطن - فريق التحرير

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جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بكيفية توزيع المعاش على الورثة والذي يختلف بحسب أعداد المستحقين.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة وأكثر، بينما يتم توزيعه بنسبة 75% إذا كان الورثة اثنين فقط، وبنسبة 50% إذا كان المستحق واحدًا فقط.

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المستحقين للمعاش

وأوضحت المؤسسة أن هناك 8 أفراد من العائلة يستحقون صرف المعاش بعد وفاة المشترك، هم:-

ـ والدة ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

ـ أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

ـ أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا على الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته وأن يكون بلا عمل.

– بنات المشترك المتوفى مهما كان عمرهن حتى زواجهن، أما الملتحقات بعمل منهن فيحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

ـ جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.

ـ إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

ـ أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذه السن، وتمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، كما أن الملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منه.

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