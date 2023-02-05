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حالة واحدة يتم فيها إيقاف المعاش

التأمينات توضح حالات الجمع بين المعاش والدخل من العمل

2023-02-05 الساعة 9:07
التأمينات توضح حالات الجمع بين المعاش والدخل من العمل
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات العامة حالات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل.

حالات الجمع

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: إنه يحق للوريث/ة في نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود 3000 ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز 3000 ريال يتم إيقاف النصيب من المعاش.

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أفراد العائلة المستحقين

وأضافت: أفراد العائلة المستحقون لصرف المعاش بعد وفاة المشترك هم: أرملة أو أرامل المشترك، أرمل المشتركة، أب وأم المشترك المتوفى، جد وجدة المشترك المتوفى، إخوة وأخوات المشترك المتوفى، أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي في حياة المشترك، أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بنات المشترك المتوفى أيًّا كان عمرهم حتى زواجهن.

 

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