وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساء
أعلنت وزارة التجارة إتاحة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023م، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونياً، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.
ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر: sales.mc.gov.sa