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خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023م

“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة إتاحة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023م، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونياً، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

خدمة إصدار تراخيص التخفيضات

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.

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ويمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر: sales.mc.gov.sa

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