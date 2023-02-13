التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا

دعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، المنشآت التجارية إلى إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا، دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوية.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن فترة إصدار التراخيص تمتد من 15 إلى 28 فبراير 2023 عبر الرابط: sales.mc.gov.sa .

إجازة يوم التأسيس

وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت موعد إجازة يوم التأسيس 1444هـ، حيث أوضحت أن إجازة يوم التأسيس 1444 توافق هذا العام الأربعاء من الأسبوع المقبل يوم 22 فبراير 2023م، وهي عطلة رسمية للقطاعات العام والخاص وغير الربحي.